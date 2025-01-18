Ціна Increment (INCR)
Поточна ціна Increment (INCR) сьогодні становить 0.00451063 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INCR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Increment:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.84 USD
- зміна ціни Increment протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Increment до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Increment до USD становила $ -0.0012793869.
За останні 60 днів зміна ціни Increment до USD становила $ -0.0012338986.
За останні 90 днів зміна ціни Increment до USD становила $ +0.000581864273452483.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012793869
|-28.36%
|60 днів
|$ -0.0012338986
|-27.35%
|90 днів
|$ +0.000581864273452483
|+14.81%
Останній аналіз цін Increment: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-28.36%
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