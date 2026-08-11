Яка зараз ринкова ціна IncomRWA?

IncomRWA оцінюється в ₴0.9775210991722192320000, зі зміною 0.61% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має IRWA?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення IRWA у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний IncomRWA у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість IRWA?

Обігова кількість становить 69962644.40905671, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для IncomRWA?

IncomRWA згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як IRWA виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,Governance,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,Governance,Base Native, імпульс IRWA залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.