Інформація щодо ціни IncogniFi (INFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04518864$ 0,04518864 $ 0,04518864 Найнижча ціна $ 0,01540281$ 0,01540281 $ 0,01540281 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна IncogniFi (INFI) становить $0,0154601. За останні 24 години INFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INFI становить $ 0,04518864, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01540281.

Що стосується короткострокових результатів, то INFI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо IncogniFi (INFI)

Ринкова капіталізація $ 13,91K$ 13,91K $ 13,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,46K$ 15,46K $ 15,46K Циркуляційне постачання 900,00K 900,00K 900,00K Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація IncogniFi — $ 13,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INFI — 900,00K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,46K.