Сьогоднішня ціна Incinerator (INC)

Поточна ціна Incinerator (INC) сьогодні становить 0.00024812 USD з ринковою капіталізацією $ 151.89K USD. Ціна INC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Incinerator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.63K USD

- зміна ціни Incinerator протягом дня — -20.85%

- циркуляційна пропозиція – 613.21M USD

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