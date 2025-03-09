Ціна Incinerator (INC)
Поточна ціна Incinerator (INC) сьогодні становить 0.00024812 USD з ринковою капіталізацією $ 151.89K USD. Ціна INC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Incinerator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.63K USD
- зміна ціни Incinerator протягом дня — -20.85%
- циркуляційна пропозиція – 613.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Incinerator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Incinerator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Incinerator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Incinerator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Incinerator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.99%
-20.85%
-43.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first hyper deflationary token on Solana. Automated 2% tax/burn on every transaction. Built to reward holders for holding and facilitate long-term sustainable growth. Our focus is on building community and giving power back to holders. We foster a sense of belonging and empowering to our community which aims to revolutionize the way traders interact and view the Solana blockchain. The anti-rug, anti-jeet, anti-fud token that is a first mover in a space that is in desperate need of change.
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