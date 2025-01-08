Ціна Inci (INCI)
Поточна ціна Inci (INCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.44K USD. Ціна INCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inci:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.02K USD
- зміна ціни Inci протягом дня — -0.88%
- циркуляційна пропозиція – 149.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inci до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inci до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Inci до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Inci до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.88%
|30 днів
|$ 0
|-28.80%
|60 днів
|$ 0
|-15.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inci: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.77%
-0.88%
-14.80%
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