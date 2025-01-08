Сьогоднішня ціна Inci (INCI)

Поточна ціна Inci (INCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.44K USD. Ціна INCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inci:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.02K USD

- зміна ціни Inci протягом дня — -0.88%

- циркуляційна пропозиція – 149.93M USD

Отримуйте оновлення цін INCI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни INCI.