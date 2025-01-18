Ціна Inception swETH (INSWETH)
Поточна ціна Inception swETH (INSWETH) сьогодні становить 3,409.13 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INSWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inception swETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Inception swETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inception swETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inception swETH до USD становила $ -591.6374658500.
За останні 60 днів зміна ціни Inception swETH до USD становила $ +108.4945395110.
За останні 90 днів зміна ціни Inception swETH до USD становила $ +633.367996688453.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -591.6374658500
|-17.35%
|60 днів
|$ +108.4945395110
|+3.18%
|90 днів
|$ +633.367996688453
|+22.82%
Останній аналіз цін Inception swETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
InceptionLRT is an isolated Liquid Restaking protocol for Liquid Staking Tokens (LSTs), enabling the restaking of various LSTs. Its core feature is the issuance of Isolated Liquid Restaking Tokens (iLRTs) for each restaked LST.
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