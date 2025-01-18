Ціна Inception stETH (INSTETH)
Поточна ціна Inception stETH (INSTETH) сьогодні становить 3,199.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inception stETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD
- зміна ціни Inception stETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inception stETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inception stETH до USD становила $ -710.1182982000.
За останні 60 днів зміна ціни Inception stETH до USD становила $ -30.8362143540.
За останні 90 днів зміна ціни Inception stETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -710.1182982000
|-22.19%
|60 днів
|$ -30.8362143540
|-0.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inception stETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
InceptionLRT is an isolated Liquid Restaking protocol for Liquid Staking Tokens (LSTs), enabling the restaking of various LSTs. Its core feature is the issuance of Isolated Liquid Restaking Tokens (iLRTs) for each restaked LST.
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