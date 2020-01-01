Токеноміка Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Дізнайтеся ключову інформацію про Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth." Офіційний вебсайт: https://www.inceptionlrt.com/ Whitepaper: https://docs.inceptionlrt.com/ Купити INWSTETHS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,12M $ 24,12M $ 24,12M Загальна пропозиція: $ 8,25K $ 8,25K $ 8,25K Циркуляційна пропозиція: $ 8,25K $ 8,25K $ 8,25K FDV (повністю розведена вартість): $ 24,12M $ 24,12M $ 24,12M Історичний максимум: $ 4 341,3 $ 4 341,3 $ 4 341,3 Історичний мінімум: $ 1 858,31 $ 1 858,31 $ 1 858,31 Поточна ціна: $ 2 921,68 $ 2 921,68 $ 2 921,68 Дізнайтеся більше про ціну Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

Токеноміка Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INWSTETHS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INWSTETHS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INWSTETHS, досліджуйте ціну токена INWSTETHS в реальному часі!

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