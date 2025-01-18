Ціна Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)
Поточна ціна Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) сьогодні становить 3,836.42 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INWSTETHS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inception Restaked stETH Symbiotic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.21 USD
- зміна ціни Inception Restaked stETH Symbiotic протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inception Restaked stETH Symbiotic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inception Restaked stETH Symbiotic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Inception Restaked stETH Symbiotic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Inception Restaked stETH Symbiotic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
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Останній аналіз цін Inception Restaked stETH Symbiotic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."
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