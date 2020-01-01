Токеноміка Inception Restaked ETH (INETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Inception Restaked ETH (INETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inception Restaked ETH (INETH) InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. Офіційний вебсайт: https://www.inceptionlrt.com/ Whitepaper: https://docs.inceptionlrt.com/ Купити INETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inception Restaked ETH (INETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inception Restaked ETH (INETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 248,91K $ 248,91K $ 248,91K Загальна пропозиція: $ 98,92 $ 98,92 $ 98,92 Циркуляційна пропозиція: $ 98,92 $ 98,92 $ 98,92 FDV (повністю розведена вартість): $ 248,91K $ 248,91K $ 248,91K Історичний максимум: $ 4 144,14 $ 4 144,14 $ 4 144,14 Історичний мінімум: $ 1 383,42 $ 1 383,42 $ 1 383,42 Поточна ціна: $ 2 516,3 $ 2 516,3 $ 2 516,3 Дізнайтеся більше про ціну Inception Restaked ETH (INETH)

Токеноміка Inception Restaked ETH (INETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inception Restaked ETH (INETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INETH, досліджуйте ціну токена INETH в реальному часі!

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