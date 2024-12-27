Сьогоднішня ціна Inception Restaked ETH (INETH)

Поточна ціна Inception Restaked ETH (INETH) сьогодні становить 3,442.47 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна INETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inception Restaked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.80 USD

- зміна ціни Inception Restaked ETH протягом дня — +0.87%

- циркуляційна пропозиція – 353.37 USD

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