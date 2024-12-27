Ціна Inception Restaked ETH (INETH)
Поточна ціна Inception Restaked ETH (INETH) сьогодні становить 3,442.47 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна INETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inception Restaked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.80 USD
- зміна ціни Inception Restaked ETH протягом дня — +0.87%
- циркуляційна пропозиція – 353.37 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inception Restaked ETH до USD становила $ +29.55.
За останні 30 днів зміна ціни Inception Restaked ETH до USD становила $ -56.0076099120.
За останні 60 днів зміна ціни Inception Restaked ETH до USD становила $ +1,188.3685280070.
За останні 90 днів зміна ціни Inception Restaked ETH до USD становила $ +729.4209249420175.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +29.55
|+0.87%
|30 днів
|$ -56.0076099120
|-1.62%
|60 днів
|$ +1,188.3685280070
|+34.52%
|90 днів
|$ +729.4209249420175
|+26.89%
Останній аналіз цін Inception Restaked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+0.87%
+7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.
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