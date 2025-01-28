Сьогоднішня ціна Incept (INCEPT)

Поточна ціна Incept (INCEPT) сьогодні становить 9.12 USD з ринковою капіталізацією $ 91.22K USD. Ціна INCEPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Incept:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.44 USD

- зміна ціни Incept протягом дня — +6.20%

- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD

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