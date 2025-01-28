Ціна Incept (INCEPT)
Поточна ціна Incept (INCEPT) сьогодні становить 9.12 USD з ринковою капіталізацією $ 91.22K USD. Ціна INCEPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Incept:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.44 USD
- зміна ціни Incept протягом дня — +6.20%
- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Incept до USD становила $ +0.532749.
За останні 30 днів зміна ціни Incept до USD становила $ -4.0768597920.
За останні 60 днів зміна ціни Incept до USD становила $ -6.8929716960.
За останні 90 днів зміна ціни Incept до USD становила $ -41.36983661028515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.532749
|+6.20%
|30 днів
|$ -4.0768597920
|-44.70%
|60 днів
|$ -6.8929716960
|-75.58%
|90 днів
|$ -41.36983661028515
|-81.93%
Останній аналіз цін Incept: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+6.20%
-14.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.
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