Сьогоднішня ціна INCASWAP (INCA)

Поточна ціна INCASWAP (INCA) сьогодні становить 10.0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.50M USD. Ціна INCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INCASWAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.49K USD

- зміна ціни INCASWAP протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 950.00K USD

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