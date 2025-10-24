Інформація щодо ціни INC Reward Service (IRS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,41% Зміна ціни (1 дн.) +8,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,16%

Актуальна ціна INC Reward Service (IRS) становить --. За останні 24 години IRS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IRS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IRS змінився на +1,41% за останню годину, +8,44% за 24 години та на +8,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо INC Reward Service (IRS)

Ринкова капіталізація $ 936,78K$ 936,78K $ 936,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 936,78K$ 936,78K $ 936,78K Циркуляційне постачання 1,56T 1,56T 1,56T Загальна пропозиція 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація INC Reward Service — $ 936,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IRS — 1,56T, зі загальною пропозицією 1555369000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 936,78K.