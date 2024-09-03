Ціна Inbred Cat (INBRED)
Поточна ціна Inbred Cat (INBRED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256.37K USD. Ціна INBRED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inbred Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.92K USD
- зміна ціни Inbred Cat протягом дня — +0.94%
- циркуляційна пропозиція – 994.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inbred Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inbred Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Inbred Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Inbred Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.94%
|30 днів
|$ 0
|-55.05%
|60 днів
|$ 0
|-78.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inbred Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.49%
+0.94%
-7.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread.
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