Сьогоднішня ціна Inbred Cat (INBRED)

Поточна ціна Inbred Cat (INBRED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256.37K USD. Ціна INBRED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inbred Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.92K USD

- зміна ціни Inbred Cat протягом дня — +0.94%

- циркуляційна пропозиція – 994.51M USD

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