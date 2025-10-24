Інформація щодо ціни Inbox (INBOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00040923 $ 0,00040923 $ 0,00040923 Мін. за 24 год $ 0,00050039 $ 0,00050039 $ 0,00050039 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00040923$ 0,00040923 $ 0,00040923 Макс. за 24 год $ 0,00050039$ 0,00050039 $ 0,00050039 Рекордний максимум $ 0,00195214$ 0,00195214 $ 0,00195214 Найнижча ціна $ 0,00022025$ 0,00022025 $ 0,00022025 Зміна ціни (за 1 год) +1,91% Зміна ціни (1 дн.) +22,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,58%

Актуальна ціна Inbox (INBOX) становить $0,00050034. За останні 24 години INBOX торгувався між мінімумом у $ 0,00040923 і максимумом у $ 0,00050039, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INBOX становить $ 0,00195214, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00022025.

Що стосується короткострокових результатів, то INBOX змінився на +1,91% за останню годину, +22,26% за 24 години та на +6,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Inbox (INBOX)

Ринкова капіталізація $ 500,29K$ 500,29K $ 500,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 500,29K$ 500,29K $ 500,29K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 898 589,1918151 999 898 589,1918151 999 898 589,1918151

Поточна ринкова капіталізація Inbox — $ 500,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INBOX — 999,90M, зі загальною пропозицією 999898589.1918151. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 500,29K.