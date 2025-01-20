Сьогоднішня ціна In The MEME Time (ITMT)

Поточна ціна In The MEME Time (ITMT) сьогодні становить 0.00189803 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна ITMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності In The MEME Time:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.99K USD

- зміна ціни In The MEME Time протягом дня — -27.87%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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