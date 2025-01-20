Ціна In The MEME Time (ITMT)
Поточна ціна In The MEME Time (ITMT) сьогодні становить 0.00189803 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна ITMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності In The MEME Time:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.99K USD
- зміна ціни In The MEME Time протягом дня — -27.87%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни In The MEME Time до USD становила $ -0.000733504185588063.
За останні 30 днів зміна ціни In The MEME Time до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни In The MEME Time до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни In The MEME Time до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000733504185588063
|-27.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін In The MEME Time: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.22%
-27.87%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. *Tick Tock* This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay.
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