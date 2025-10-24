Інформація щодо ціни in real life coin (IRLCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00322377$ 0,00322377 $ 0,00322377 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,41% Зміна ціни (1 дн.) +12,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,75%

Актуальна ціна in real life coin (IRLCOIN) становить --. За останні 24 години IRLCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IRLCOIN становить $ 0,00322377, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IRLCOIN змінився на -1,41% за останню годину, +12,96% за 24 години та на -26,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо in real life coin (IRLCOIN)

Ринкова капіталізація $ 310,71K$ 310,71K $ 310,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 310,71K$ 310,71K $ 310,71K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 892 914,058051 999 892 914,058051 999 892 914,058051

Поточна ринкова капіталізація in real life coin — $ 310,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IRLCOIN — 999,89M, зі загальною пропозицією 999892914.058051. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 310,71K.