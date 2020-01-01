Токеноміка IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Дізнайтеся ключову інформацію про IN MEMES WE TRUST ($TRUST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація IN MEMES WE TRUST ($TRUST) IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Офіційний вебсайт: https://inmemeswetrust.net/ Купити $TRUST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена IN MEMES WE TRUST ($TRUST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,51K $ 13,51K $ 13,51K Загальна пропозиція: $ 870,10M $ 870,10M $ 870,10M Циркуляційна пропозиція: $ 870,10M $ 870,10M $ 870,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,51K $ 13,51K $ 13,51K Історичний максимум: $ 0,00100456 $ 0,00100456 $ 0,00100456 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

Токеноміка IN MEMES WE TRUST ($TRUST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки IN MEMES WE TRUST ($TRUST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $TRUST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $TRUST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $TRUST, досліджуйте ціну токена $TRUST в реальному часі!

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