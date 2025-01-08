Ціна IN MEMES WE TRUST ($TRUST)
Поточна ціна IN MEMES WE TRUST ($TRUST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.57K USD. Ціна $TRUST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IN MEMES WE TRUST:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.55K USD
- зміна ціни IN MEMES WE TRUST протягом дня — -5.69%
- циркуляційна пропозиція – 870.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IN MEMES WE TRUST до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IN MEMES WE TRUST до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IN MEMES WE TRUST до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IN MEMES WE TRUST до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.69%
|30 днів
|$ 0
|-23.88%
|60 днів
|$ 0
|-26.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IN MEMES WE TRUST: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-5.69%
+56.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust !
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