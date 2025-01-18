Ціна Impostors Blood (BLOOD)
Поточна ціна Impostors Blood (BLOOD) сьогодні становить 0.0115118 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Impostors Blood:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.36 USD
- зміна ціни Impostors Blood протягом дня — +1.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Impostors Blood до USD становила $ +0.00015421.
За останні 30 днів зміна ціни Impostors Blood до USD становила $ -0.0024627849.
За останні 60 днів зміна ціни Impostors Blood до USD становила $ +0.0000022804.
За останні 90 днів зміна ціни Impostors Blood до USD становила $ -0.00169668043250947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015421
|+1.36%
|30 днів
|$ -0.0024627849
|-21.39%
|60 днів
|$ +0.0000022804
|+0.02%
|90 днів
|$ -0.00169668043250947
|-12.84%
Останній аналіз цін Impostors Blood: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.36%
-2.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BLOOD is an ERC-20 utility token at the center of the Impostors economy. Players accumulate $BLOOD and can redeem it for a variety of perks and in-game items. Metaverses are boring without games, and competitive games lack social connection. There needs to be a middle ground. Social gaming bridges the gap between today’s Twitch culture and the future of immersive metaverses. Impostors is a AAA social gaming metaverse that is truly player-owned and powered. Impostors’ first game mode will be a social deduction game. The Impostors Genesis drop will give holders access to all Genesis Season events. Each event provides access to a different part of the Impostorverse.
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