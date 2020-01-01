Токеноміка Impossible Finance Launchpad (IDIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Impossible Finance Launchpad (IDIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Impossible Finance Launchpad (IDIA) Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Офіційний вебсайт: https://impossible.finance/ Купити IDIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Impossible Finance Launchpad (IDIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Impossible Finance Launchpad (IDIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,45M $ 19,45M $ 19,45M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 748,39M $ 748,39M $ 748,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,99M $ 25,99M $ 25,99M Історичний максимум: $ 3,51 $ 3,51 $ 3,51 Історичний мінімум: $ 0,0088129 $ 0,0088129 $ 0,0088129 Поточна ціна: $ 0,0259916 $ 0,0259916 $ 0,0259916 Дізнайтеся більше про ціну Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Токеноміка Impossible Finance Launchpad (IDIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Impossible Finance Launchpad (IDIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IDIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IDIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IDIA, досліджуйте ціну токена IDIA в реальному часі!

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