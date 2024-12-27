Сьогоднішня ціна Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Поточна ціна Impossible Finance Launchpad (IDIA) сьогодні становить 0.062355 USD з ринковою капіталізацією $ 46.72M USD. Ціна IDIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Impossible Finance Launchpad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.20K USD

- зміна ціни Impossible Finance Launchpad протягом дня — -3.56%

- циркуляційна пропозиція – 748.39M USD

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