Ціна Impossible Finance Launchpad (IDIA)
Поточна ціна Impossible Finance Launchpad (IDIA) сьогодні становить 0.062355 USD з ринковою капіталізацією $ 46.72M USD. Ціна IDIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Impossible Finance Launchpad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.20K USD
- зміна ціни Impossible Finance Launchpad протягом дня — -3.56%
- циркуляційна пропозиція – 748.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Impossible Finance Launchpad до USD становила $ -0.0023072305223662.
За останні 30 днів зміна ціни Impossible Finance Launchpad до USD становила $ +0.0291895540.
За останні 60 днів зміна ціни Impossible Finance Launchpad до USD становила $ +0.1154023439.
За останні 90 днів зміна ціни Impossible Finance Launchpad до USD становила $ +0.033991707586061115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0023072305223662
|-3.56%
|30 днів
|$ +0.0291895540
|+46.81%
|60 днів
|$ +0.1154023439
|+185.07%
|90 днів
|$ +0.033991707586061115
|+119.84%
Останній аналіз цін Impossible Finance Launchpad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-3.56%
+3.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.
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