Ціна IMPLS Finance (IMPLS)
Поточна ціна IMPLS Finance (IMPLS) сьогодні становить 0.158602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IMPLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IMPLS Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.61 USD
- зміна ціни IMPLS Finance протягом дня — -4.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IMPLS Finance до USD становила $ -0.0073420369215638.
За останні 30 днів зміна ціни IMPLS Finance до USD становила $ -0.0627544974.
За останні 60 днів зміна ціни IMPLS Finance до USD становила $ -0.0639080890.
За останні 90 днів зміна ціни IMPLS Finance до USD становила $ -0.1036177595974653.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0073420369215638
|-4.42%
|30 днів
|$ -0.0627544974
|-39.56%
|60 днів
|$ -0.0639080890
|-40.29%
|90 днів
|$ -0.1036177595974653
|-39.51%
Останній аналіз цін IMPLS Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-4.42%
+12.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? IMPLS is a yield optimization protocol with additional yield farming opportunities. Users can deposit into our vaults and have their farming rewards auto compounded and also earn a bonus reward in IMPLS. Our core reward farm offers our liquidity providers a great opportunity to receive a portion of the daily IMPLS emissions, and our revenue share lets our users single side stake IMPLS and earn WPLS. What makes your project unique? Our project is unique as we not only offer auto compounding but our vaults also receive a portion of the daily emissions so our users also receive a bonus IMPLS reward for using our vaults. We're the first auto compounding boosted vaults protocol on PulseChain! History of your project. The project was built by Kairos the lead developer and founder of IMPLS.finance. We look forward to establishing a long positive history of bringing value and growth to our users. What’s next for your project? We will be adding more Vaults for other farming opportunities on PulseChain. These new vault strategies will give our users the opportunity to take take advantage of the benefits of auto compounding from multiple protocols right from our easy to use application. What can your token be used for? The token is used for farming rewards, and will be utilized to vote on proposals for the protocol such as Vaults to add and Emission pool weights for our existing vaults and yield farm.
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