Сьогоднішня ціна IMPLS Finance (IMPLS)

Поточна ціна IMPLS Finance (IMPLS) сьогодні становить 0.158602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IMPLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IMPLS Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.61 USD

- зміна ціни IMPLS Finance протягом дня — -4.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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