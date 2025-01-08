Ціна Imperium Empires (IME)
Поточна ціна Imperium Empires (IME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74K USD. Ціна IME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Imperium Empires:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63 USD
- зміна ціни Imperium Empires протягом дня — -8.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.32B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Imperium Empires до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Imperium Empires до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Imperium Empires до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Imperium Empires до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.03%
|30 днів
|$ 0
|-47.91%
|60 днів
|$ 0
|+0.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Imperium Empires: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.03%
+4.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: 1. AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; 2. a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; 3. Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and 4. Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds.
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