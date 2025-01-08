Сьогоднішня ціна Imperium Empires (IME)

Поточна ціна Imperium Empires (IME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74K USD. Ціна IME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Imperium Empires:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63 USD

- зміна ціни Imperium Empires протягом дня — -8.03%

- циркуляційна пропозиція – 1.32B USD

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