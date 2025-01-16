Сьогоднішня ціна IMOV (IMT)

Поточна ціна IMOV (IMT) сьогодні становить 0.00250694 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IMOV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.70 USD

- зміна ціни IMOV протягом дня — +1.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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