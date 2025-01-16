Ціна IMOV (IMT)
Поточна ціна IMOV (IMT) сьогодні становить 0.00250694 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IMOV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.70 USD
- зміна ціни IMOV протягом дня — +1.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IMOV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IMOV до USD становила $ -0.0000953660.
За останні 60 днів зміна ціни IMOV до USD становила $ +0.0000559714.
За останні 90 днів зміна ціни IMOV до USD становила $ -0.000001396822365754.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.21%
|30 днів
|$ -0.0000953660
|-3.80%
|60 днів
|$ +0.0000559714
|+2.23%
|90 днів
|$ -0.000001396822365754
|-0.05%
Останній аналіз цін IMOV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+1.21%
+0.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IMOV is an inclusive fitness app for people of all abilities that lets you earn cryptocurrency while you walk and get healthy, we aim to nudge millions toward a healthier lifestyle and connect them to Web 3.0. IMOV Metaverse Mission: Motivating the world user community to exercise more and earn more passive income based on health data, That gives a reason for the users to walk more often and use less vehicles which will reduce the carbon foot print.
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