Ціна IMO (IMO)
Поточна ціна IMO (IMO) сьогодні становить 2.37 USD з ринковою капіталізацією $ 26.39M USD. Ціна IMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.58K USD
- зміна ціни IMO протягом дня — +4.92%
- циркуляційна пропозиція – 11.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IMO до USD становила $ +0.111398.
За останні 30 днів зміна ціни IMO до USD становила $ +2.0034655170.
За останні 60 днів зміна ціни IMO до USD становила $ +14.4403801380.
За останні 90 днів зміна ціни IMO до USD становила $ +2.24929682721922514.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.111398
|+4.92%
|30 днів
|$ +2.0034655170
|+84.53%
|60 днів
|$ +14.4403801380
|+609.30%
|90 днів
|$ +2.24929682721922514
|+1,863.49%
Останній аналіз цін IMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+4.92%
+22.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IMO is a simple, modern and intuitive way to invest in real estate. The project aims to enable individuals to benefit from passive monthly income, regardless of the amount invested and without having to provide their own funds. The democratization and expansion of IMO's crypto-money is contributing to the growth of the company, the assets it owns and thus the income it pays out.
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