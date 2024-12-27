Сьогоднішня ціна IMO (IMO)

Поточна ціна IMO (IMO) сьогодні становить 2.37 USD з ринковою капіталізацією $ 26.39M USD. Ціна IMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IMO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.58K USD

- зміна ціни IMO протягом дня — +4.92%

- циркуляційна пропозиція – 11.11M USD

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