Сьогоднішня ціна Immutable (DARA)

Поточна ціна Immutable (DARA) сьогодні становить 0.00310474 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Immutable:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.21 USD

- зміна ціни Immutable протягом дня — +0.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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