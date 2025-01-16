Ціна Immutable (DARA)
Поточна ціна Immutable (DARA) сьогодні становить 0.00310474 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Immutable:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.21 USD
- зміна ціни Immutable протягом дня — +0.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Immutable до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Immutable до USD становила $ -0.0001064497.
За останні 60 днів зміна ціни Immutable до USD становила $ -0.0004266685.
За останні 90 днів зміна ціни Immutable до USD становила $ -0.0003347821456224585.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.81%
|30 днів
|$ -0.0001064497
|-3.42%
|60 днів
|$ -0.0004266685
|-13.74%
|90 днів
|$ -0.0003347821456224585
|-9.73%
Останній аналіз цін Immutable: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.76%
+0.81%
+1.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Immutable picks the best available technologies to create simple products like DARA that anyone in the world can use for free to save their data to IPFS using an innovative profit-sharing decentralized freemium model with DAO and incubator. DARA token is used to pay for premium services, vote in the decentralized incubator, and enjoy profit-sharing rewards.
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