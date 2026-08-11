Сьогоднішня ціна IMGN Labs

Поточна ціна IMGN Labs (IMGN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IMGN до USD становить $ 0 за IMGN.

IMGN Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 683,132, з циркуляційною пропозицією у 1.00B IMGN. Протягом останніх 24 годин IMGN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00793828, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IMGN змінився на +0.05% за останню годину та на +4.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 138.48.

Ринкова інформація щодо IMGN Labs (IMGN)

Ринкова капіталізація $ 683.13K$ 683.13K $ 683.13K Обсяг (за 24 год) $ 138.48$ 138.48 $ 138.48 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 683.13K$ 683.13K $ 683.13K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація IMGN Labs — $ 683.13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 138.48. Циркуляційна пропозиція IMGN — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 683.13K.