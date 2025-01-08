Ціна IMAYC (IMAYC)
Поточна ціна IMAYC (IMAYC) сьогодні становить 0.864147 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IMAYC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IMAYC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.29 USD
- зміна ціни IMAYC протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IMAYC до USD становила $ -0.0018800807579047.
За останні 30 днів зміна ціни IMAYC до USD становила $ -0.3543169480.
За останні 60 днів зміна ціни IMAYC до USD становила $ +0.5693273506.
За останні 90 днів зміна ціни IMAYC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0018800807579047
|-0.21%
|30 днів
|$ -0.3543169480
|-41.00%
|60 днів
|$ +0.5693273506
|+65.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IMAYC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.21%
-1.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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