Сьогоднішня ціна IMARO

Поточна ціна IMARO (IMARO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IMARO до USD становить $ 0 за IMARO.

IMARO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 610, з циркуляційною пропозицією у 666,60M IMARO. Протягом останніх 24 годин IMARO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00783234, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IMARO змінився на -- за останню годину та на +2,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо IMARO (IMARO)

Ринкова капіталізація $ 30,61K$ 30,61K $ 30,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,61K$ 30,61K $ 30,61K Циркуляційне постачання 666,60M 666,60M 666,60M Загальна пропозиція 666 595 533,0 666 595 533,0 666 595 533,0

Поточна ринкова капіталізація IMARO — $ 30,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMARO — 666,60M, зі загальною пропозицією 666595533.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,61K.