Ціна Imagine (IMAGINE)
Поточна ціна Imagine (IMAGINE) сьогодні становить 0.00145186 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IMAGINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Imagine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.95K USD
- зміна ціни Imagine протягом дня — -8.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін IMAGINE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IMAGINE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Imagine до USD становила $ -0.000135546235345047.
За останні 30 днів зміна ціни Imagine до USD становила $ -0.0003468193.
За останні 60 днів зміна ціни Imagine до USD становила $ -0.0003131852.
За останні 90 днів зміна ціни Imagine до USD становила $ +0.0002076247780467677.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000135546235345047
|-8.53%
|30 днів
|$ -0.0003468193
|-23.88%
|60 днів
|$ -0.0003131852
|-21.57%
|90 днів
|$ +0.0002076247780467677
|+16.69%
Останній аналіз цін Imagine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.83%
-8.53%
-3.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$imagine is the first permissionless collector token on Zora Network.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IMAGINE до AUD
A$0.002322976
|1 IMAGINE до GBP
￡0.001161488
|1 IMAGINE до EUR
€0.0013937856
|1 IMAGINE до USD
$0.00145186
|1 IMAGINE до MYR
RM0.0065188514
|1 IMAGINE до TRY
₺0.0512942138
|1 IMAGINE до JPY
¥0.2296406962
|1 IMAGINE до RUB
₽0.155711985
|1 IMAGINE до INR
₹0.1245986252
|1 IMAGINE до IDR
Rp23.4170934958
|1 IMAGINE до PHP
₱0.0847305496
|1 IMAGINE до EGP
￡E.0.0735221904
|1 IMAGINE до BRL
R$0.008856346
|1 IMAGINE до CAD
C$0.0020761598
|1 IMAGINE до BDT
৳0.176836548
|1 IMAGINE до NGN
₦2.2439802974
|1 IMAGINE до UAH
₴0.0617621244
|1 IMAGINE до VES
Bs0.07694858
|1 IMAGINE до PKR
Rs0.4068982836
|1 IMAGINE до KZT
₸0.7718523318
|1 IMAGINE до THB
฿0.0502633932
|1 IMAGINE до TWD
NT$0.0477226382
|1 IMAGINE до CHF
Fr0.001306674
|1 IMAGINE до HKD
HK$0.0112809522
|1 IMAGINE до MAD
.د.م0.0146057116