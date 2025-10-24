Інформація щодо ціни Imagen Network (IMAGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03800209$ 0,03800209 $ 0,03800209 Найнижча ціна $ 0,00103394$ 0,00103394 $ 0,00103394 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +40,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +40,57%

Актуальна ціна Imagen Network (IMAGE) становить $0,00248415. За останні 24 години IMAGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IMAGE становить $ 0,03800209, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00103394.

Що стосується короткострокових результатів, то IMAGE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +40,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Imagen Network (IMAGE)

Ринкова капіталізація $ 12,42M$ 12,42M $ 12,42M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,42M$ 12,42M $ 12,42M Циркуляційне постачання 5,00B 5,00B 5,00B Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Imagen Network — $ 12,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMAGE — 5,00B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,42M.