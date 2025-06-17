Ціна iloveyousomatcha (ILYSM)
Поточна ціна iloveyousomatcha (ILYSM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123,88K USD. Ціна ILYSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iloveyousomatcha:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни iloveyousomatcha протягом дня — +31,06%
- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iloveyousomatcha до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iloveyousomatcha до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iloveyousomatcha до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iloveyousomatcha до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+31,06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iloveyousomatcha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,08%
+31,06%
+13,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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