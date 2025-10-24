Інформація щодо ціни Illusion of Trader (RETARD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +1,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,46%

Актуальна ціна Illusion of Trader (RETARD) становить --. За останні 24 години RETARD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETARD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RETARD змінився на 0,00% за останню годину, +1,31% за 24 години та на +8,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Illusion of Trader (RETARD)

Ринкова капіталізація $ 6,39K$ 6,39K $ 6,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,39K$ 6,39K $ 6,39K Циркуляційне постачання 998,15M 998,15M 998,15M Загальна пропозиція 998 154 876,401063 998 154 876,401063 998 154 876,401063

Поточна ринкова капіталізація Illusion of Trader — $ 6,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETARD — 998,15M, зі загальною пропозицією 998154876.401063. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,39K.