Сьогоднішня ціна Illusion of Life

Поточна ціна Illusion of Life (SPARK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPARK до USD становить $ 0 за SPARK.

Illusion of Life наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 133 665, з циркуляційною пропозицією у 999,57M SPARK. Протягом останніх 24 годин SPARK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,064331, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPARK змінився на +0,68% за останню годину та на -11,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26,57K.

Ринкова інформація щодо Illusion of Life (SPARK)

Ринкова капіталізація $ 133,67K$ 133,67K $ 133,67K Обсяг (за 24 год) $ 26,57K$ 26,57K $ 26,57K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 133,67K$ 133,67K $ 133,67K Циркуляційне постачання 999,57M 999,57M 999,57M Загальна пропозиція 999 573 975,408693 999 573 975,408693 999 573 975,408693

Поточна ринкова капіталізація Illusion of Life — $ 133,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26,57K. Циркуляційна пропозиція SPARK — 999,57M, зі загальною пропозицією 999573975.408693. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133,67K.