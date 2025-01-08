Ціна illusion (ILLUSION)
Поточна ціна illusion (ILLUSION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ILLUSION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності illusion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.38 USD
- зміна ціни illusion протягом дня — -1.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни illusion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни illusion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни illusion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни illusion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.96%
|30 днів
|$ 0
|-19.95%
|60 днів
|$ 0
|-2.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін illusion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.30%
-1.96%
+4.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Like any meme coin, the utility is the Illusion community. Over the past few days community member who believe in the Illusion meme and have created content and participated in helping push the project forward. With over 1000 holders at 300k market cap Illusion is a becoming a very special meme coin and has a ton of potential. A cult like community is forming around Illusion, and our project has grown from 0mc completely organically.
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