Ціна illumineX (IX)
Поточна ціна illumineX (IX) сьогодні становить 0.071515 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності illumineX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.85K USD
- зміна ціни illumineX протягом дня — -14.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни illumineX до USD становила $ -0.01177791194214746.
За останні 30 днів зміна ціни illumineX до USD становила $ -0.0281594746.
За останні 60 днів зміна ціни illumineX до USD становила $ -0.0350800097.
За останні 90 днів зміна ціни illumineX до USD становила $ -0.12419680951944994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01177791194214746
|-14.14%
|30 днів
|$ -0.0281594746
|-39.37%
|60 днів
|$ -0.0350800097
|-49.05%
|90 днів
|$ -0.12419680951944994
|-63.45%
Останній аналіз цін illumineX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.65%
-14.14%
+19.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
illumineX is a non-custodial and cross-chain privacy product, offering Gas-less Stealth Wallets with integrated private swaps and support for both EVM and non-EVM chains, including native BTC. No matter which asset you use, you can store, send, and swap them privately. The mission of illumineX is to bring a convenient and compliant web wallet for on-chain privacy, where only one seed phrase is needed to manage many private multi-asset accounts. One account can hold assets from different chains without having a separate address for each chain. Each account has its own private address on the Oasis Privacy Layer, allowing illumineX to abstract all the complexity from the end user.
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