Сьогоднішня ціна IlluminatiCoin (NATI)

Поточна ціна IlluminatiCoin (NATI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.13M USD. Ціна NATI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IlluminatiCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.51K USD

- зміна ціни IlluminatiCoin протягом дня — -11.11%

- циркуляційна пропозиція – 33.00T USD

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