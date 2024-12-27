Ціна IlluminatiCoin (NATI)
Поточна ціна IlluminatiCoin (NATI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.13M USD. Ціна NATI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IlluminatiCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.51K USD
- зміна ціни IlluminatiCoin протягом дня — -11.11%
- циркуляційна пропозиція – 33.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IlluminatiCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IlluminatiCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IlluminatiCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IlluminatiCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.11%
|30 днів
|$ 0
|-16.95%
|60 днів
|$ 0
|+35.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IlluminatiCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-11.11%
+4.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NATI is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Illuminati conspiracy theory meme.
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