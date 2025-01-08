Ціна Illuminati (ILUM)
Поточна ціна Illuminati (ILUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ILUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Illuminati:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.04K USD
- зміна ціни Illuminati протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Illuminati до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Illuminati до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Illuminati до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Illuminati до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|-0.31%
|60 днів
|$ 0
|-6.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Illuminati: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-0.01%
+0.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the fast-paced world of cryptocurrencies, where projects often come and go, Illuminati Token ($ILUM) stands out as a unique and enigmatic player. Drawing inspiration from the mysterious and intriguing concept of the Illuminati, this token represents a fresh perspective on the world of decentralized finance. In this article, we’ll delve into what sets $ILUM apart and explore the vision behind it.
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