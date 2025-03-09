Сьогоднішня ціна Illumicati (MILK)

Поточна ціна Illumicati (MILK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 210.71K USD. Ціна MILK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Illumicati:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.82 USD

- зміна ціни Illumicati протягом дня — -1.99%

- циркуляційна пропозиція – 53.27T USD

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