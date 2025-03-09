Ціна Illumicati (MILK)
Поточна ціна Illumicati (MILK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 210.71K USD. Ціна MILK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Illumicati:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.82 USD
- зміна ціни Illumicati протягом дня — -1.99%
- циркуляційна пропозиція – 53.27T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Illumicati до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Illumicati до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Illumicati до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Illumicati до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.99%
|30 днів
|$ 0
|-23.35%
|60 днів
|$ 0
|-44.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Illumicati: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.99%
-0.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Illumicati Awakens. It is time to dethrone the dog, and pave the way for the cat. $MILK is the token for Illumicati, a meme-token with a built-in DAO function. The project has much more than meets the eye, and is built by a team of seasoned people in the blockchain space.
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