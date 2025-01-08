Ціна ILCOIN (ILC)
Поточна ціна ILCOIN (ILC) сьогодні становить 0.00184602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ILC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ILCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.84K USD
- зміна ціни ILCOIN протягом дня — -5.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ILCOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ILCOIN до USD становила $ -0.0004323500.
За останні 60 днів зміна ціни ILCOIN до USD становила $ -0.0011384447.
За останні 90 днів зміна ціни ILCOIN до USD становила $ -0.0007248713548322504.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.07%
|30 днів
|$ -0.0004323500
|-23.42%
|60 днів
|$ -0.0011384447
|-61.67%
|90 днів
|$ -0.0007248713548322504
|-28.19%
Останній аналіз цін ILCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-5.07%
-14.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ILCoin blockchain is a revolutionary on-chain data storage system; developed not only to provide a strong foundation for the ILCoin cryptocurrency, but also to open up a wide range of possibilities for exceptionally safe yet transparent data storage, establishment of various smart contract systems and the launch of innovative decentralized applications running on our blockchain systems. What started as an alternative to Bitcoin (BTC), today, has built its own unique blockchain network. Our blockchain network is a revolutionary Decentralized Cloud Blockchain System where on-chain data storage is secured and managed by a quantum resistant SHA-256 Command Chain Protocol (C2P). The ILCoin Blockchain System has not only effectively future-proofed itself against impending threats of quantum computing, but also is proven to be immune to malicious, third-party 51% attacks.
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