Сьогоднішня ціна IKUN

Поточна ціна IKUN (IKUN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IKUN до USD становить $ 0 за IKUN.

IKUN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 95 523, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M IKUN. Протягом останніх 24 годин IKUN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03240492, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IKUN змінився на +0,10% за останню годину та на -1,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо IKUN (IKUN)

Ринкова капіталізація $ 95,52K$ 95,52K $ 95,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95,52K$ 95,52K $ 95,52K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 997 932,3 999 997 932,3 999 997 932,3

Поточна ринкова капіталізація IKUN — $ 95,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IKUN — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999997932.3. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,52K.