Інформація щодо ціни Ikon (IKON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) +9,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,78%

Актуальна ціна Ikon (IKON) становить --. За останні 24 години IKON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IKON становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IKON змінився на -0,10% за останню годину, +9,26% за 24 години та на -12,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ikon (IKON)

Ринкова капіталізація $ 167,52K$ 167,52K $ 167,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 167,52K$ 167,52K $ 167,52K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 899 492,3606403 999 899 492,3606403 999 899 492,3606403

Поточна ринкова капіталізація Ikon — $ 167,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IKON — 999,90M, зі загальною пропозицією 999899492.3606403. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 167,52K.