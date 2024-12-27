Сьогоднішня ціна Ikigai (IKIGAI)

Поточна ціна Ikigai (IKIGAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 152.63K USD. Ціна IKIGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ikigai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.25K USD

- зміна ціни Ikigai протягом дня — +2.49%

- циркуляційна пропозиція – 821.45M USD

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