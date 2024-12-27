Сьогоднішня ціна iiii lovvvv youuuu (ILY)

Поточна ціна iiii lovvvv youuuu (ILY) сьогодні становить 0.00227901 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна ILY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iiii lovvvv youuuu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.21K USD

- зміна ціни iiii lovvvv youuuu протягом дня — +18.38%

- циркуляційна пропозиція – 965.28M USD

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