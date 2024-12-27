Ціна iiii lovvvv youuuu (ILY)
Поточна ціна iiii lovvvv youuuu (ILY) сьогодні становить 0.00227901 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна ILY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iiii lovvvv youuuu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.21K USD
- зміна ціни iiii lovvvv youuuu протягом дня — +18.38%
- циркуляційна пропозиція – 965.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iiii lovvvv youuuu до USD становила $ +0.00035379.
За останні 30 днів зміна ціни iiii lovvvv youuuu до USD становила $ -0.0012271846.
За останні 60 днів зміна ціни iiii lovvvv youuuu до USD становила $ -0.0007630273.
За останні 90 днів зміна ціни iiii lovvvv youuuu до USD становила $ +0.000993666783494031.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035379
|+18.38%
|30 днів
|$ -0.0012271846
|-53.84%
|60 днів
|$ -0.0007630273
|-33.48%
|90 днів
|$ +0.000993666783494031
|+77.31%
Останній аналіз цін iiii lovvvv youuuu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+18.38%
+38.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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