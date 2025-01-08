Ціна IHT Real Estate Protocol (IHT)
Поточна ціна IHT Real Estate Protocol (IHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.33K USD. Ціна IHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IHT Real Estate Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.01 USD
- зміна ціни IHT Real Estate Protocol протягом дня — -6.85%
- циркуляційна пропозиція – 995.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IHT Real Estate Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IHT Real Estate Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IHT Real Estate Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IHT Real Estate Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.85%
|30 днів
|$ 0
|-37.62%
|60 днів
|$ 0
|+1.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IHT Real Estate Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-6.85%
+7.39%
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