Сьогоднішня ціна IHT Real Estate Protocol (IHT)

Поточна ціна IHT Real Estate Protocol (IHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.33K USD. Ціна IHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IHT Real Estate Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.01 USD

- зміна ціни IHT Real Estate Protocol протягом дня — -6.85%

- циркуляційна пропозиція – 995.00M USD

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