Сьогоднішня ціна IHF Smart Debase Token (IHF)

Поточна ціна IHF Smart Debase Token (IHF) сьогодні становить 0.560379 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IHF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IHF Smart Debase Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.92 USD

- зміна ціни IHF Smart Debase Token протягом дня — -8.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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