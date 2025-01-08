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Ціна IHF Smart Debase Token (IHF)

USD

Графік ціни IHF Smart Debase Token (IHF) в реальному часі

$0.560379
$0.560379$0.560379
-8.40%(1D)

Сьогоднішня ціна IHF Smart Debase Token (IHF)

Поточна ціна IHF Smart Debase Token (IHF) сьогодні становить 0.560379 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IHF Smart Debase Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.92 USD
- зміна ціни IHF Smart Debase Token протягом дня — -8.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники IHF Smart Debase Token (IHF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -0.0519088981334278.
За останні 30 днів зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -0.2815512209.
За останні 60 днів зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -0.4592974437.
За останні 90 днів зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -3.228846249429551.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0519088981334278-8.47%
30 днів$ -0.2815512209-50.24%
60 днів$ -0.4592974437-81.96%
90 днів$ -3.228846249429551-85.21%

Аналіз цін IHF Smart Debase Token (IHF)

Останній аналіз цін IHF Smart Debase Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.559866
$ 0.559866$ 0.559866

$ 0.621278
$ 0.621278$ 0.621278

$ 42.4
$ 42.4$ 42.4

-0.67%

-8.47%

+0.06%

Ринкова інформація IHF Smart Debase Token (IHF)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.92
$ 58.92$ 58.92

0.00
0.00 0.00

Що таке IHF Smart Debase Token ( IHF)

Infinity Hedge Fund is at the forefront of the next generation of DeFi, offering innovative solutions to the challenges faced by earlier DeFi protocols, and at the same time, fulfilling the role of a hedge fund while also looking to incubate new groundbreaking tech/projects. Infinity Hedge Fund distinguishes itself differently by launching ($IHF), a token meticulously designed with a strategic foundation built on addressing the issues of inflation and sustainability. This initiative heralds a significant departure from the high-yield, high-inflation model, introducing a sustainable, innovative, and deflationary approach to staking and tokenomics.

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Ресурс IHF Smart Debase Token (IHF)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

IHF до місцевих валют

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1 IHF до GBP
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1 IHF до EUR
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