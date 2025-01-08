Ціна IHF Smart Debase Token (IHF)
Поточна ціна IHF Smart Debase Token (IHF) сьогодні становить 0.560379 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IHF Smart Debase Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.92 USD
- зміна ціни IHF Smart Debase Token протягом дня — -8.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -0.0519088981334278.
За останні 30 днів зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -0.2815512209.
За останні 60 днів зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -0.4592974437.
За останні 90 днів зміна ціни IHF Smart Debase Token до USD становила $ -3.228846249429551.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0519088981334278
|-8.47%
|30 днів
|$ -0.2815512209
|-50.24%
|60 днів
|$ -0.4592974437
|-81.96%
|90 днів
|$ -3.228846249429551
|-85.21%
Останній аналіз цін IHF Smart Debase Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-8.47%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinity Hedge Fund is at the forefront of the next generation of DeFi, offering innovative solutions to the challenges faced by earlier DeFi protocols, and at the same time, fulfilling the role of a hedge fund while also looking to incubate new groundbreaking tech/projects. Infinity Hedge Fund distinguishes itself differently by launching ($IHF), a token meticulously designed with a strategic foundation built on addressing the issues of inflation and sustainability. This initiative heralds a significant departure from the high-yield, high-inflation model, introducing a sustainable, innovative, and deflationary approach to staking and tokenomics.
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