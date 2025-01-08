Ціна IguVerse IGUP (IGUP)
Поточна ціна IguVerse IGUP (IGUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IGUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IguVerse IGUP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.12 USD
- зміна ціни IguVerse IGUP протягом дня — -0.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IguVerse IGUP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IguVerse IGUP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IguVerse IGUP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IguVerse IGUP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.96%
|30 днів
|$ 0
|-19.01%
|60 днів
|$ 0
|-24.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IguVerse IGUP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-0.96%
-2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IguVerse GameFi app redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. In our GameFi app, we introduce an innovative game mechanics Socialize to Earn, along with two more Earn concepts - Move to Earn and Play to Earn, where users can complete simple tasks like sharing pet photos on social media or walking and feeding them to get rewards.
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