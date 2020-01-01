Токеноміка IguVerse IGU (IGU) Дізнайтеся ключову інформацію про IguVerse IGU (IGU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація IguVerse IGU (IGU) IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Офіційний вебсайт: https://iguverse.com Whitepaper: https://whitepaper.iguverse.com Купити IGU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни IguVerse IGU (IGU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена IguVerse IGU (IGU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 248,66K $ 248,66K $ 248,66K Загальна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркуляційна пропозиція: $ 291,52M $ 291,52M $ 291,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 341,19K $ 341,19K $ 341,19K Історичний максимум: $ 0,287446 $ 0,287446 $ 0,287446 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00085297 $ 0,00085297 $ 0,00085297 Дізнайтеся більше про ціну IguVerse IGU (IGU)

Токеноміка IguVerse IGU (IGU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки IguVerse IGU (IGU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IGU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IGU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IGU, досліджуйте ціну токена IGU в реальному часі!

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